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Живая память: как фильм «А зори здесь тихие» изменил мою жизнь. Колонка Елены Драпеко

Общество
Живая память: как фильм «А зори здесь тихие» изменил мою жизнь. Колонка Елены Драпеко
Федеральное агентство новостей  / 

День Победы 9 мая — самый главный наш праздник. Праздник на все времена. Для меня — с самого детства — самый любимый. Во-первых — потому что это праздник весенний. Во-вторых — потому что 9 Мая проводят парады, которые я в детстве очень любила смотреть. Отец у меня военный, он всегда очень тщательно готовился к параду. Начищал мундир, награды, пуговицы, затем долгие репетиции, а потом — можно было смотреть папу по телевизору.

«Боевое» детство

И сегодня — в этот замечательный праздник 9 Мая — я вспоминаю детство. Оно пришлось на послевоенное время. Мы были детьми победителей и именно так себя ощущали.

Помню, как играли в разрушенных домах, находили и собирали какие-то железяки… У нас в Ленинградской области шли тяжелейшие бои, и в лесу было полно следов войны: остатки гусениц танков, осколки снарядов… Мы даже находили неразорвавшиеся гранаты. Помню, как мальчишки постарше, несмотря на все запреты, пытались ими глушить рыбу. Так что у нас, можно сказать, было «боевое» детство — так свежа была еще память о войне.

Помню, как к нам в гости приходили друзья отца, тоже фронтовики, — все с орденами и медалями. Мы, дети, всегда пересчитывали — у чьего папы наград больше….

Живая память: как фильм «А зори здесь тихие» изменил мою жизнь. Колонка Елены Драпеко
Pr Scr youtube.com  / кадр из фильма

«А зори здесь тихие»

Всю мою жизнь День Победы для меня — особенный праздник. Еще и потому, что мне посчастливилось сняться в замечательном фильме «А зори здесь тихие». У меня есть и другие роли в фильмах о войне, но именно «Зори…» больше всего запомнились и полюбились зрителям.

Для меня этот фильм очень важен еще и потому, что во время съемок я познакомилась с настоящими фронтовиками, которых было немало на Киностудии имени Горького, где снимали картину. Всем руководил режиссер Станислав Ростоцкий — герой войны. Он был разведчиком, получил на фронте тяжелейшее ранение, чудом выжил, потерял ногу…

В нашей съемочной группе был художник-постановщик Сергей Серебреников — тоже фронтовик. Знаменитый оператор Вячеслав Шумский — фронтовик. Директор нашей картины Григорий Рималис — фронтовик. И даже костюмером у нас была женщина, которая всю войну прошла медсестрой, а победу встретила в Кенигсберге.

Все люди, которые участвовали в создании этого фильма, старались вложить в нас — молодых девчонок — воспоминания о своей юности. Они относились к нам, юным исполнительницам, как к родным. И, конечно, большим счастьем было познакомиться с писателем Борисом Васильевым, автором повести «А зори здесь тихие» и сценаристом фильма. Борис Васильев прошел всю войну, демобилизовался только в 1954-м… Он вместе с женой приезжал к нам в Карелию, где шли съемки, смотрел, как мы работаем. А вечером мы все вместе сидели в лесу у костра и пели фронтовые песни — это было трогательно и незабываемо.

До сих пор фильм «А зори здесь тихие» жив, хотя ему уже больше 50 лет. Позже были сняты ремейки и даже сериал, но зрители любят и по-прежнему смотрят именно наш фильм 1972 года. И мне очень приятно, что даже полвека спустя после выхода этой картины ко мне иногда обращаются как к той самой юной зенитчице Лизе Бричкиной

Так что для меня память о Великой Отечественной войне не абстрактна, а День Победы — это в полной мере и мой день.

великая отечественная война день победы а зори здесь тихие елена драпеко
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