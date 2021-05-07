Радость побед и боль потерь: ветеран из Тулы рассказал о том, что никогда не сможет забыть

Беседы с ветеранами Великой Отечественной войны обязательно заставят задуматься и сравнить собственные детство и юность с теми, которые достались им. Только такие аналогии, пожалуй, позволяют в полной мере раскрыть величину того невероятного подвига, который совершил каждый из прошедших огонь боев и сражений. Туляк Леонид Буторов не исключение.

Родился он в маленькой деревеньке под Великим Устюгом в 1925 году. Рано потеряв отца, возложил на себя труд по поиску пропитания для семьи. А еще — учился преодолевать свой страх. После того, как однажды в темноте, ходя по окрестным деревням в поисках работы, он провалился в колодец, необъяснимая паника иногда словно накрывала юного Леню. Для преодоления неприятного чувства он уходил ночами в лес, сидел у костра и громко распевал песни.

Получив семилетнее школьное образование, Буторов отправился учиться на кузнеца. Там юношу застала война. Призванного в полковую школу Буторова забраковали по здоровью. Он остался в резерве. А всех товарищей, с кем он проходил призыв, вместо полковых учебных курсов направили на курсы младших командиров и сразу на фронт. В живых не осталось никого.

Еще один призыв, уже без резерва, состоялся для Буторова в 1943-м. 18-летний паренек отправился в десантную бригаду. С оружием в руках, слыша приказы командиров, здесь он, наконец, почувствовал себя настоящим защитником Родины. Придуманный в детстве метод преодоления страха, как оказалось, прекрасно действовал. Избавившись от необъяснимой боязни в юные годы, теперь Буторов с готовностью выполнял самые сложные задачи.

«Солдатская жизнь — неукоснительное выполнение приказов командира. Нас предупредили, чтобы сняли значки гвардейской парашютно-десантной части, потому что немецкие снайперы особенно охотились за нами. Когда началось противостояние под Будапештом, где были сосредоточены шестнадцать немецких танковых дивизий, нас срочно перебросили туда», — делится воспоминаниями Леонид Буторов.

В боях и сражениях он прошел через три страны – Венгрию, Австрию, Чехословакию. До сих пор воспоминания о том маршруте отзываются в сознании ветерана радостью побед и болью потерь. Два таких разных чувства находятся где-то совсем рядышком, не покидая память даже спустя семь десятков лет.

«Фашисты отходили к австрийской границе. Над поляной и рекой беспрерывно рвались вражеские снаряды и мины. Сначала надо было преодолеть расстояние до реки. Форсировали днем, большинство вплавь, держа оружие над головой. Мины и снаряды рвались по обе стороны реки. Удар по немцам был столь стремительным, что они не успели уничтожить промышленные предприятия. Здесь же наши войска в прямом смысле открыли ворота на свободу сотням узников немецкого концлагеря», — рассказывает ветеран.

Для солдата Буторова Великая Отечественная закончилась 11 мая 1945-го в Чехословакии. После армейской службы он связал свою жизнь со службой в органах внутренних дел, работая в Туле. Полковник милиции в отставке Леонид Буторов внес значительный вклад в становление и развитие службы уголовного розыска Тульской области, отдав борьбе с преступностью почти сорок лет.

На его парадном кителе, который ветеран с удовольствием надевает в праздничные дни, две медали «За боевые заслуги», медали «За взятие Вены» и «За победу над Германией».