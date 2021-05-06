Создатели сериала «Очень странные дела» порадовали фанатов новым тизером

Лос-Анджелес, 6 мая. Новый тизер четвертого сезона популярного сериала «Очень странные дела» появился на платформе YouTube.

Новое видео, которым порадовали фанатов, раскрывает еще больше деталей предстоящего сезона. По всей видимости, в грядущих сериях создатели подробнее расскажут о жизни героини Одиннадцать в исследовательском центре.

Работа над четвертым сезоном сериала началась еще осенью 2019 года, а премьера была запланирована на сезон 2020/21. Однако из-за пандемии коронавируса все сроки сдвинулись. Предположительно, выход первой серии произойдет не раньше следующего года.

Создатели сериала отмечали, что в новых сериях вернется шериф Джим Хоппер, который будет бороться за свою жизнь в лабораториях на Камчатке.

Пока зрители ожидают выхода нового сезона «Очень странных дел», сервис Netflix приобрел права на показ фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». Режиссер проекта Олег Трофим рассказал о сделке.