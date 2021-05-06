Sony планирует приступить к производству PlayStation 5 на новом процессоре в 2022 году

Москва, 6 мая. Японская компания Sony в следующем году планирует начать производство PlayStation 5 на 6-нанометровом процессоре.

Благодаря производству производители планируют справиться с дефицитом полупроводников и других компонентов. Это позволит увеличить поставки консолей в магазины.

На данный момент в PlayStation 5 используется 7-нанометровый процессор от AMD. Эксперты предположили, что новый чип должен стать дешевле и энергоэффективнее. В результате появится возможность несколько уменьшить габариты игровой консоли. А вот slim-версия, скорее всего, выйдет в свет только через четыре года.

Ранее компания Sony объявила о заключении партнерского соглашения с Discord. Популярный геймерский сервис будет интегрирован в PlayStation к началу следующего года.