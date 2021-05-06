Госдума рассмотрит годовой отчет Центробанка на пленарном заседании

Москва, 6 мая. Отчет за 2020 год направлен в Госдуму. Документ будет рассмотрен нижней палатой парламента в ходе пленарного заседания, сообщил Банк России.

Госдума также направляет документ президенту страны и правительству. Его ключевой темой стал анализ проведения регулятором антикризисных мер и итогов их исполнения. Отчет сообщает об основных результатах деятельности Центробанка, его годовой финансовой отчетности и аудиторских заключениях.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что зачастую финансовая система первой принимает на себя удар кризиса, но в этот раз она стала опорой реальному сектору экономики, пострадавшему от коронавируса. Уже в марте 2020 года были введены кредитные каникулы для граждан и бизнеса.

«Эти реструктуризации позволили гражданам и компаниям отложить платежи по кредитам, пока их доходы не стабилизируются», — подчеркнула Набиуллина.

Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета Константин Ордов ранее выразил уверенность, что регулятор продолжит повышать ключевую ставку. Так, в конце года показатель может вырасти до 6,5%.