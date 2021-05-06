Артиллеристы ВВО провели репетицию салюта к 9 Мая в Белогорском гарнизоне

Белогорск, 6 мая. Военнослужащие артиллерийского соединения Амурской общевойсковой армии Восточного военного округа провели тренировку праздничного салюта, сообщает пресс-служба ВВО.

Салют будет выполняться из установки 2А85. Во время репетиции военные сделали основной упор на проверку работы ее обновленного программного обеспечения.

Управлением установки во время салюта займутся самые опытные артиллеристы соединения. Ранее они проводили салют в честь Дня защитника отечества в Белогорском гарнизоне Амурского общевойскового объединения ВВО.

Салют, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, жители Белогорска увидят 9 мая. В ходе него будут произведены более 200 выстрелов специальными пиротехническими зарядами «Ассоль».

Ранее сообщалось, что военнослужащие салютного дивизиона ВВО провели тренировочные залпы в Бурятии.