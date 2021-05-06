Пресс-секретарь Бузовой рассказал о состоянии госпитализированной певицы

Москва, 6 мая. Пресс-секретарь певицы и телеведущей Ольги Бузовой Антон Богославский пообщался с журналистами и рассказал о состоянии госпитализированной артистки.

Сообщения о попадании знаменитости в больницу появились 5 мая. СМИ писали, что Бузову пришлось оперировать, однако причины госпитализации не раскрывались. Богославский подтвердил, что телеведущая находится в медучреждении под присмотром врачей.

«Ольга действительно находится в больнице. Операция уже проведена. Сейчас за ее состоянием следят лучшие врачи», — цитирует его телеканал «Звезда».

Богославский воздержался от подробностей и не назвал причины хирургического вмешательства. Мать Бузовой тоже отказалась комментировать происходящее, заявив, что «понятия не имеет», о чем речь.

Подписчики Бузовой после слухов об операции разделились на два лагеря: одни переживали за ведущую, другие же обвинили ее в пиаре на теме собственного здоровья.