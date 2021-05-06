Уникальный детский сад начал работать в Югре

Ханты-Мансийск, 6 мая. Детский сад «Звездочка», не имеющий аналогов в России, открылся в городе Белоярском. Об этом рассказала губернатор Югры Наталья Комарова.

Уникальность детсада кроется в проекте, который соответствует современным требованиям федерального образовательного стандарта дошкольного образования. Учреждение рассчитано на 220 мест. Здание строили с учетом применения энергосберегающих технологий в соответствии с требованиями комплексной безопасности детей.

Все помещения оснастили автоматически управляемыми инженерными сетями. При этом окна в этом детском саду открываться не будут благодаря специальной инновационной приточно-вытяжной вентиляции и системам автоматического сохранения теплового режима, передает ugra-news.ru.

В Барнауле тем временем в течение 2021 года планируют открыть пять новых детских садов. Таким образом получится решить проблему стопроцентного охвата дошкольным образованием детей в возрасте до трех лет.