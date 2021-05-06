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Увеличение ФНБ на 23 миллиарда рублей зафиксировали в Минфине

  /   Обновлено: 06 мая 2021 16:42
Экономика
Увеличение ФНБ на 23 миллиарда рублей зафиксировали в Минфине
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 мая. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) достиг 13,825 триллиона рублей, сообщили в Министерстве финансов России.

Указанный объем эквивалентен 185,9 миллиарда долларов, этого показателя удалось достигнуть в апреле текущего года. Прирост за месяц составил 23 млрд рублей (3,6 миллиарда долларов).

«По состоянию на 1 мая 2021 год объем ФНБ составил 13 825 429,1 миллиона рублей, или 12,0% ВВП, прогнозируемого на 2021 год», — отметили в ведомстве.

Ликвидная часть ФНБ на начало мая равнялась 8,661 триллиона рублей, что приблизительно равно 116,435 миллиарда долларов. Согласно оценкам, она составит 7,5% от ВВП. Дополнительно около 3 миллиардов долларов размещено в долговых обязательствах иностранных государств.

Президент России Владимир Путин ранее поручил подготовить проекты, в которые планируется направить инвестиции из средств ФНБ.

минфин рф фонд национального благосостояния фнб
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