Названо главное преимущество вакцины от COVID-19 «КовиВак» перед зарубежными препаратами

Санкт-Петербург, 6 мая. Третья российская вакцина от коронавирусной инфекции «КовиВак» имеет существенное отличие от зарубежных антиковидных прививок, в чем и заключается ее преимущество.

Иностранные препараты блокируют только попадание вируса в клетку, а российская вакцина — весь набор s-белков. Об этом рассказал директор по развитию Федерального научного центра исследования и разработки иммуннобиологических препаратов им М. П. Чумакова РАН Константин Чернов.

«Скорее другие вакцины отличаются от нас. Наша вакцина создана на основе технологии, которая уже давно известна. Берется конкретный вирус, который обрабатывается и затем вводится в организм, вызывая иммунитет», — объяснил специалист на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

По его словам, «КовиВак» содержит весь тот комплекс белков, который есть и в натуральном вирусе. Они инактивированные, или, говоря простым языком, мертвые, поэтому не способны нанести организму человека никакого вреда.

Что касается зарубежных вакцин, то они ориентированы только на «входные ворота» и стремятся заблокировать шип вируса на начальном этапе его присоединения. Однако именно применение цельновирионной вакцины, такой как «КовиВак», выглядит серьезным преимуществом, уверен Чернов.

Ранее стало известно, что однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» успешно прошла регистрацию в России. Препарат представляет собой первый компонент вакцины «Спутник V».