Спасатели эвакуировали альпиниста со склона Эльбруса

Нальчик, 6 мая. Сотрудники МЧС спустили альпиниста, застрявшего на Эльбрусе, и передали его в руки медикам.

Эвакуированный со склона горы мужчина входил в туристическую группу, которая поднималась на вершину Эльбруса. Во время восхождения альпинист неожиданно почувствовал себя плохо, и его коллеги забили тревогу. Они вызвали на высоту 4,8 тыс. метров спасателей и стали дожидаться их прибытия, сообщал ФАН.

Вскоре сотрудники МЧС нашли туристическую группу и приступили к эвакуации альпиниста. С признаками горной болезни его доставили на поляну «Азау» и передали медикам, сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике. Остальные туристы, по предварительной информации, продолжили восхождение к вершине.