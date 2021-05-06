Живая вакцина от полиомиелита в борьбе с COVID-19: кто был привит — болели меньше



С приходом в нашу жизнь коронавируса все силы ученых были брошены на изучение этого вируса. Почему кто-то переносит его тяжело, а кто-то даже не замечает, что болен? Одни люди уязвимы к вирусу, другие даже при прямом контакте с носителями SARS-CoV-2 ему неподвластны? Ученые уже высказывали мысль, что россиян и население постсоветских стран от COVID-19 защищает неспецифический иммунитет. Еще в 1960-е годы советский вирусолог, академик Михаил Чумаков предположил, что живая вакцина от полиомиелита смягчает течение гриппа. Сейчас эту, ставшую актуальной гипотезу применительно к коронавирусу проверил Центра исследований им. Чумакова. В результате ученые сделали сенсационное заявление: живая отечественная вакцина от полиомиелита может предупреждать заболевание новой коронавирусной инфекцией. Эту сенсационную новость обсудили специалисты в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Версия, что прививка живыми вакцинами может усиливать неспецифический иммунитет и повышать сопротивляемость организма, уже давно высказывалась двумя профессорами, один из них американец, второй — сын самого Чумакова. Ученые провели мета-анализ данных по прививкам живой вакцины от полиомиелита, который показал — вакцина повышает общую сопротивляемость организма к различным инфекциям. Поэтому с появлением коронавируса было принято запустить подобное исследование, рассказал директор по развитию Федерального научного центра исследования и разработки иммунобиологических препаратов им М. П. Чумакова РАН Константин Чернов.

«Для исследования привлекли 1200 человек, 600 человек получили эту вакцину, 600 — нет. Есть статистически обоснованная информация, что те, кто получал вакцину, болели меньше. Говорить, что это будет защитой от коронавируса, я бы не торопился. Но сопротивляемость организма она повышает», — заявил Чернов.

Насколько устойчивым становится иммунитет благодаря вакцине от полиомиелита и каким образом это происходит, предстоит еще разобраться. Полученные в результате исследования сыворотки предстоит еще изучить, а это достаточно длительная работа, добавил участник конференции. По его мнению, это очередное подтверждение того, что вакцинация может уберечь человека от множества различных болезней, поэтому пренебрегать ей не стоит. А с «упоротыми антивакцинаторами» надо проводить разъяснительную работу: предоставлять им обоснованную информацию о пользе прививок.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В обсуждении сенсационной новости принял участие и депутат Госдумы, академик РАН, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. По его словам, при создании вакцины от полиомиелита Чумаков предполагал, что у нее будет такой эффект — создание дополнительного иммунитета. Однако спикер признался, ему пока не понятно, каким именно образом она действует, ведь полиомиелит и коронавирус — совершенно разные инфекции.

«Меня смущает, что живая полиомиелитная вакцина вводится орально. Она проходит через желудочно-кишечный тракт. Когда у ребенка достаточный иммунитет, вакцинный вирус, попадая в организм, вытесняет дикий вирус, который вызывает все нежелательные последствия смертельные в том числе. Однако в случае с коронавирусом аппликация коронавируса идет четко на легкие, поэтому мне сегодня не понятен этот механизм. Это интересно для науки, но пока не является предметом для практического применения. Я бы сейчас сделал упор на вакцинацию непосредственно от коронавируса», — сказал академик.

Такого же мнения Онищенко придерживается и относительно разговоров о подобных свойствах противотуберкулезной прививки. Он уверен, что пока не проведены все исследования и не предоставлен отчет, надеяться на то, что другие вакцины защищают от коронавируса, нельзя. Плюс такие разговоры «расслабляют население» в то время, когда этого делать нельзя. Задача гражданина сейчас — прийти в прививочный кабинет, считает он.