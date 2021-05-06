Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
06 мая 18:37
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:36
Шоу-бизнес
Певица МакSим рассказала о насмешках хейтеров из-за лишнего веса
18:36
Шоу-бизнес
Миро назвала причину возможного развода Насти Ивлеевой и Элджея
18:35
Общество
Россиян предупредили о появлении телефонных мошенников-роботов
18:33
Экономика
Ford презентовал трехрядный внедорожник Timberline 2021 года
18:32
Происшествия
Найденные после пожара на Староватутинском проезде тела были изрезаны ножом
18:28
Общество
Температура воды на курортах Краснодарского края достигла рекордных значений
18:24
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала, как выглядит Влад Топалов на больничной койке
18:24
Происшествия
Житель Кемерова умер по вине пассажира-шизофреника
18:20
Новороссия
Бойцы ВСУ открыли минометный огонь по пригороду Донецка
18:20
Общество
Именные и безымянные солдаты: поисковики заступили на «Вахту Памяти» в Тульской области
18:19
Общество
На Куршской косе предложили оборудовать туалеты для тургрупп в близлежащих поселках
18:18
Общество
Туристы пожаловались на антисанитарию в туалетах Куршской косы
18:16
Происшествия
Десятки деревьев упали в Москве из-за сильного ветра
18:13
Общество
Букингемский дворец поздравил сына Меган Маркл и принца Гарри с днем рождения
18:12
Экономика
Международные резервы России увеличились на миллиард долларов
18:10
Общество
Почему сериалы на медицинскую тему так популярны у телезрителей
18:07
Спорт
Владислав Радимов дисквалифицирован на пять матчей ПФЛ за оскорбления судей
18:06
Весь мир
Полицейский в Хьюстоне застрелил годовалого афроамериканца
18:05
Экономика
Пять крупных уникальных производств открылись в России в 2020 году
18:03
Общество
Запланированные на майские праздники в Крыму мероприятия начали отменять
Все новости
Наверх

Живая вакцина от полиомиелита в борьбе с COVID-19: кто был привит — болели меньше

Общество
Живая вакцина от полиомиелита в борьбе с COVID-19: кто был привит — болели меньше
who.int  /  официальный сайт ВОЗ


С приходом в нашу жизнь коронавируса все силы ученых были брошены на изучение этого вируса. Почему кто-то переносит его тяжело, а кто-то даже не замечает, что болен? Одни люди уязвимы к вирусу, другие даже при прямом контакте с носителями SARS-CoV-2 ему неподвластны? Ученые уже высказывали мысль, что россиян и население постсоветских стран от COVID-19 защищает неспецифический иммунитет. Еще в 1960-е годы советский вирусолог, академик Михаил Чумаков предположил, что живая вакцина от полиомиелита смягчает течение гриппа. Сейчас эту, ставшую актуальной гипотезу применительно к коронавирусу проверил Центра исследований им. Чумакова. В результате ученые сделали сенсационное заявление: живая отечественная вакцина от полиомиелита может предупреждать заболевание новой коронавирусной инфекцией. Эту сенсационную новость обсудили специалисты в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Версия, что прививка живыми вакцинами может усиливать неспецифический иммунитет и повышать сопротивляемость организма, уже давно высказывалась двумя профессорами, один из них американец, второй — сын самого Чумакова. Ученые провели мета-анализ данных по прививкам живой вакцины от полиомиелита, который показал — вакцина повышает общую сопротивляемость организма к различным инфекциям. Поэтому с появлением коронавируса было принято запустить подобное исследование, рассказал директор по развитию Федерального научного центра исследования и разработки иммунобиологических препаратов им М. П. Чумакова РАН Константин Чернов.

«Для исследования привлекли 1200 человек, 600 человек получили эту вакцину, 600 — нет. Есть статистически обоснованная информация, что те, кто получал вакцину, болели меньше. Говорить, что это будет защитой от коронавируса, я бы не торопился. Но сопротивляемость организма она повышает», — заявил Чернов.

Насколько устойчивым становится иммунитет благодаря вакцине от полиомиелита и каким образом это происходит, предстоит еще разобраться. Полученные в результате исследования сыворотки предстоит еще изучить, а это достаточно длительная работа, добавил участник конференции. По его мнению, это очередное подтверждение того, что вакцинация может уберечь человека от множества различных болезней, поэтому пренебрегать ей не стоит. А с «упоротыми антивакцинаторами» надо проводить разъяснительную работу: предоставлять им обоснованную информацию о пользе прививок.

Живая вакцина от полиомиелита в борьбе с COVID-19: кто был привит – болели меньше
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

В обсуждении сенсационной новости принял участие и депутат Госдумы, академик РАН, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. По его словам, при создании вакцины от полиомиелита Чумаков предполагал, что у нее будет такой эффект — создание дополнительного иммунитета. Однако спикер признался, ему пока не понятно, каким именно образом она действует, ведь полиомиелит и коронавирус — совершенно разные инфекции. 

«Меня смущает, что живая полиомиелитная вакцина вводится орально. Она проходит через желудочно-кишечный тракт. Когда у ребенка достаточный иммунитет, вакцинный вирус, попадая в организм, вытесняет дикий вирус, который вызывает все нежелательные последствия смертельные в том числе. Однако в случае с коронавирусом аппликация коронавируса идет четко на легкие, поэтому мне сегодня не понятен этот механизм. Это интересно для науки, но пока не является предметом для практического применения. Я бы сейчас сделал упор на вакцинацию непосредственно от коронавируса», — сказал академик.

Такого же мнения Онищенко придерживается и относительно разговоров о подобных свойствах противотуберкулезной прививки. Он уверен, что пока не проведены все исследования и не предоставлен отчет, надеяться на то, что другие вакцины защищают от коронавируса, нельзя. Плюс такие разговоры «расслабляют население» в то время, когда этого делать нельзя. Задача гражданина сейчас — прийти в прививочный кабинет, считает он.

онищенко вакцинация чернов полиомиелит вакцина от коронавируса
Комментировать
Самое популярное
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 85334 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 74909 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 55888 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Армия 39088 3 мая 2021
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Политика 38500 5 мая 2021
Опубликован топ-10 смелых анекдотов Норкина о Владимире Путине
Все новости / Общество / Живая вакцина от полиомиелита в борьбе с COVID-19: кто был привит — болели меньше
Рейтинг@Mail.ru