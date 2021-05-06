В ростовском зоопарке появился на свет птенец белоголового сипа

Ростов-на-Дону, 6 мая. Сотрудники ростовского зоопарка спасли редкую краснокнижную птицу.

У родителей белоголового сипа не проснулся инстинкт насиживания и они отказались от него. Специалистам и орнитологам пришлось забрать яйцо из гнезда и поместить в инкубатор.

В течение 60 дней сотрудники зоопарка наблюдали за влажностью, температурой и развитием яйца. Птенец появился на свет 1 апреля, а его вес составил 119 г. Весь месяц ветеринары следили за состоянием здоровья малыша, кормили его мелко нарубленным мясом и давали витамины.

Осенью сипа планируют присоединить ко взрослой группе сородичей, сообщается на официальной странице зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».

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