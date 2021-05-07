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США потеряли статус оплота демократии и превратились в «ось зла»

Политика
США потеряли статус оплота демократии и превратились в «ось зла»
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  ФАН

Фонд «Альянс демократий» провел опрос в 53 странах мира, который показал, что 81% респондентов считают важным наличие демократии в их стране. Однако почти половина опрошенных назвали главной угрозой демократии в их стране Соединенные Штаты Америки. Политолог Юрий Самонкин объяснил в комментарии ФАН, почему США превратились из защитника демократии в главную угрозу.

Как сообщает The Guardian, 44% респондентов в 53 странах выразили обеспокоенность тем, что Соединенные Штаты угрожают демократии в их странах. Между тем о своем страхе перед влиянием Китая сообщили только 38%, а в страхе перед влиянием России признались только 28% опрошенных. Кроме того, 64% респондентов назвали главной угрозой демократии в мире экономическое неравенство.

США потеряли статус оплота демократии и превратились в «ось зла»
Global Look Press  / Imagespace / Keystone Press Agency

По словам Самонкина, западная модель демократии полностью отвергает принцип гуманизма и соблюдения прав человека и является воплощением «принципа сильного». Западная демократия позволяет гегемону нарушить все правовые нормы, вторгнуться в слабую страну и разбомбить ее, потому что там якобы сидит «диктатор», который провозгласил альтернативную США модель развития.

«Американская модель глобализма не то чтобы неэффективна, она несет для человечества серьезные угрозы. Это, во-первых, постоянные войны, во-вторых, разрушение исторических цивилизаций, навязывание западного образа жизни и разрушение устоев традиционного общества, на котором базируются многие цивилизации», — объяснил эксперт.

Учитывая роль США в революциях на Ближнем Востоке и на постсоветском пространстве, в возрождении нацизма в Восточной Европе и военных авантюрах НАТО, США уже давно не являются оплотом демократии. В глазах всего мира Вашингтон предстает как «ось зла», от влияния которой необходимо избавляться.

«Данный опрос отображает повестку современного глобального развития мироустройства, которое отдает приоритет свободному развитию цивилизаций и поступательному развитию всех стран, учитывая особенности суверенитета и нормы международного права», — заключил политолог.

Результаты опроса показывают, что Соединенные Штаты теряют свою репутацию на международном уровне и глобальное лидерство. Самонкин не исключил, что в ближайшем будущем модель западной демократии полностью себя исчерпает, и человечеству придется искать новую идеологию, которая позволит сосуществовать на основе принципа взаимоуважения и соблюдения суверенитетов.

Ранее профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО Андраник Мигранян рассказал ФАН, почему россияне негативно относятся к демократии.

сша демократия самонкин
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