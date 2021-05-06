Премьер Чехии призвал «успокоить» атмосферу взаимоотношений Праги и Москвы

Прага, 6 мая. Чешский премьер-министр Андрей Бабиш прокомментировал взаимоотношения страны с Россией.

По словам политика, необходимо "успокоить разогретую эмоциями" атмосферу, возникшую между двумя государствами. Он выступил с речью перед депутатами нижней палаты парламента республики. Также Бабиш напомнил о возможном включении Чехии в список "недружественных стран".

"Не знаю, мало ли вам этого (включения, — Прим. ФАН)", — сказал премьер депутатам.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова указала на недопустимость ультиматумов в адрес Москвы со стороны Праги. Она отреагировала на требование Чехии вернуть высланных из России дипломатов.