Средний лимит по кредитным картам вырос в России

Москва, 6 мая. Размер среднего лимита по кредитным картам россиян вырос за март до 69,3 тыс. рублей, что является максимумом с начала года

Самые высокие средние лимиты зафиксированы в Москве, Московской области, Якутии, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском АО, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольший прирост показателя с марта прошлого года был зафиксирован в Удмуртской Республике (+18,0%), Якутии (+15,0%), Татарстане (+12,4%), Алтайском крае (+11,4%) и Ленинградской области (+11,1%). В Саратовской, Оренбургской, Воронежской и Нижегородской областях лимит, напротив, снизился.

Сбербанк ранее улучшил свои прогнозы по росту кредитования и открытия депозитов в текущем году. Согласно новым оценкам, кредитование вырастет на 16–18% вместо 13–15%.