Москва, 6 мая. Следственный комитет поддержал законопроект, запрещающий публично отождествлять цели и действия СССР и нацистской Германии в период Второй мировой войны.

Внесенный в Государственную думу законопроект прокомментировала официальный представитель СК Светлана Петренко. По ее словам, стремление переписать мировую историю должно получить закономерный ответ в правовой плоскости.

Кроме того, дополнения в закон должны стать своевременной формой защиты исторической памяти и выводов Международного военного трибунала в Нюрнберге. Петренко отметила, что именно его приговор стал важным этапом в оценке причин Второй мировой войны.

Европейские страны пытаются возложить вину в развязывании Второй мировой войны на СССР и Россию как его правопреемницу. В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» эксперты обсудили, как бороться с возрождением неонацизма в ЕС.