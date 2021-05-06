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Башар Асад принял в Дамаске лидера иракского ополчения «Хашд Шааби»

Весь мир
Башар Асад принял в Дамаске лидера иракского ополчения «Хашд Шааби»
twitter.com  /  @Presidency_Sy

Дамаск, 6 мая. Президент Сирии Башар Асад провел встречу с командующим силами народного ополчения Ирака «Хашд Шааби» Фалеха аль-Файяда.

В ходе диалога они обсудили региональную повестку, а также вопросы двустороннего сотрудничества. Асад и аль-Файяд подчеркнули важность продолжения координации Дамаска и Багдада в различных областях.

Помимо этого, командующий иракским ополчением передал главе Сирийской Арабской Республики (САР) послание от премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми. Основное внимание в этом письме уделялось сотрудничеству двух республик, а также актуальным событиям на политической арене и в сфере безопасности. Акцент был сделан на ирако-сирийском сотрудничестве в борьбе с террористами в приграничной зоне.

В настоящий момент и Сирия, и Ирак ведут активную борьбу с угрозой терроризма на своих территориях. За период гражданских войн, разгоревшихся в обоих государствах, их экономике, инфраструктуре и сфере безопасности был нанесен колоссальный ущерб – преодолеть последствия затяжных конфликтов Багдад и Дамаск пытаются до сих пор.

Власти Ирака активно выступают за снятие односторонних западных санкций с САР, а также заявляют о безоговорочной поддержке целостности и суверенитета соседней республики. Кроме того, в Багдаде не раз подчеркивали недопустимость присутствия американских войск на северо-востоке Сирии.

Руководство САР, в свою очередь, также активно высказывалось против вмешательства Запада в дела Ирака. Дамаск осуждает удары американских войск по позициям ополченцев «Хашд Шааби», которые регулярно происходят на иракской территории.

 

сирия дамаск ирак
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