Башар Асад принял в Дамаске лидера иракского ополчения «Хашд Шааби»

Дамаск, 6 мая. Президент Сирии Башар Асад провел встречу с командующим силами народного ополчения Ирака «Хашд Шааби» Фалеха аль-Файяда.
В ходе диалога они обсудили региональную повестку, а также вопросы двустороннего сотрудничества. Асад и аль-Файяд подчеркнули важность продолжения координации Дамаска и Багдада в различных областях.
Noteworthy and another sign of regional rapprochement: Assad receives a letter from #Iraq's PM Kadhimi delivered by head of the Hashd al-Shaabi, Faleh al-Fayadh https://t.co/Myk7a0qiMK— Nick Grinstead (@nick_grins) May 6, 2021
Помимо этого, командующий иракским ополчением передал главе Сирийской Арабской Республики (САР) послание от премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми. Основное внимание в этом письме уделялось сотрудничеству двух республик, а также актуальным событиям на политической арене и в сфере безопасности. Акцент был сделан на ирако-сирийском сотрудничестве в борьбе с террористами в приграничной зоне.
В настоящий момент и Сирия, и Ирак ведут активную борьбу с угрозой терроризма на своих территориях. За период гражданских войн, разгоревшихся в обоих государствах, их экономике, инфраструктуре и сфере безопасности был нанесен колоссальный ущерб – преодолеть последствия затяжных конфликтов Багдад и Дамаск пытаются до сих пор.
Власти Ирака активно выступают за снятие односторонних западных санкций с САР, а также заявляют о безоговорочной поддержке целостности и суверенитета соседней республики. Кроме того, в Багдаде не раз подчеркивали недопустимость присутствия американских войск на северо-востоке Сирии.
Instead of “protecting” oil fields in Eastern Syria, should the US Army be protecting the streets of America? pic.twitter.com/CCx8Gt8hH4— Bassem (@BBassem7) June 1, 2020
Руководство САР, в свою очередь, также активно высказывалось против вмешательства Запада в дела Ирака. Дамаск осуждает удары американских войск по позициям ополченцев «Хашд Шааби», которые регулярно происходят на иракской территории.
Update:— Mehrdad Torabi (@mehrdadt1987) February 16, 2020
Two rockets also landed near the HQ of the #IRGC backed Popular Mobilization forces (al-Hashd al-Shaabi) in #Baghdad close to #Iraq Ministry of Interior building, no casualties or damages reported.#Iran #US #usembassybaghdad pic.twitter.com/SK8bz8qkdU