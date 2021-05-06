Башар Асад принял в Дамаске лидера иракского ополчения «Хашд Шааби»

Дамаск, 6 мая. Президент Сирии Башар Асад провел встречу с командующим силами народного ополчения Ирака «Хашд Шааби» Фалеха аль-Файяда.

В ходе диалога они обсудили региональную повестку, а также вопросы двустороннего сотрудничества. Асад и аль-Файяд подчеркнули важность продолжения координации Дамаска и Багдада в различных областях.

Noteworthy and another sign of regional rapprochement: Assad receives a letter from #Iraq's PM Kadhimi delivered by head of the Hashd al-Shaabi, Faleh al-Fayadh https://t.co/Myk7a0qiMK — Nick Grinstead (@nick_grins) May 6, 2021

Помимо этого, командующий иракским ополчением передал главе Сирийской Арабской Республики (САР) послание от премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми. Основное внимание в этом письме уделялось сотрудничеству двух республик, а также актуальным событиям на политической арене и в сфере безопасности. Акцент был сделан на ирако-сирийском сотрудничестве в борьбе с террористами в приграничной зоне.

В настоящий момент и Сирия, и Ирак ведут активную борьбу с угрозой терроризма на своих территориях. За период гражданских войн, разгоревшихся в обоих государствах, их экономике, инфраструктуре и сфере безопасности был нанесен колоссальный ущерб – преодолеть последствия затяжных конфликтов Багдад и Дамаск пытаются до сих пор.

Власти Ирака активно выступают за снятие односторонних западных санкций с САР, а также заявляют о безоговорочной поддержке целостности и суверенитета соседней республики. Кроме того, в Багдаде не раз подчеркивали недопустимость присутствия американских войск на северо-востоке Сирии.

Instead of “protecting” oil fields in Eastern Syria, should the US Army be protecting the streets of America? pic.twitter.com/CCx8Gt8hH4 — Bassem (@BBassem7) June 1, 2020

Руководство САР, в свою очередь, также активно высказывалось против вмешательства Запада в дела Ирака. Дамаск осуждает удары американских войск по позициям ополченцев «Хашд Шааби», которые регулярно происходят на иракской территории.