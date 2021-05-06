Актриса Анастасия Задорожная после замужества стала американской домохозяйкой

Дейтона-Бич, 6 мая. Актриса Анастасия Задорожная после переезда в США стала домохозяйкой и практически забыла о развитии карьеры.

Артистка призналась, что некоторое время назад записала альбом, но пока не собирается его презентовать, поскольку предпочитает наслаждаться жизнью вместе со своим мужем Владимиром.

«Сейчас я просто Настя. Хочу быть женой без жесткого рабочего графика. Мне нравится готовить и следить за домашним уютом. Возможно, это и есть перезагрузка», — рассказала артистка в интервью «Телепрограмме».

Актриса поделилась, что идея переехать во Флориду возникла спонтанно. Ее муж — IT-специалист, по работе он часто бывал в США и после «зимовки» на побережье предложил ей переехать.

Певица вышла замуж в октябре прошлого года. С тех пор она старается не афишировать подробности личной жизни. Лишь в знаменательный день Задорожная выложила пост с татуировками, которые набили супруги.