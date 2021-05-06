МИД Белоруссии раскритиковал коммюнике G7

Минск, 6 мая. Сотрудники Министерства иностранных дел Белоруссии прокомментировали коммюнике стран «Большой семерки».

По словам дипломатов, часть документа, посвященная Белоруссии, была наполнена классическими клише.

«Такие мантры фактически без изменений кочуют с площадки на площадку, демонстрируя, к сожалению, глубокое непонимание и нежелание понимать ситуацию», — объяснили в МИД.

Стоит отметить, что в принятом коммюнике страны — участницы G7 призывают официальный Минск освободить политических заключенных. Кроме того, дипломаты потребовали проведения новых президентских выборов при международном наблюдении.

Ранее стало известно, что страны G7 поддержали стабилизацию отношений с Россией. При этом некоторые европейские государства собираются выразить претензии в адрес Кремля.