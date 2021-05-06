Антон Заболотный близок к возвращению в ЦСКА

Москва, 6 мая. Нападающий «Сочи» и сборной России по футболу Антон Заболотный может продолжить карьеру в столичном ЦСКА.

Форвард Антон Заболотный принял решение вернуться в ЦСКА, воспитанником которого он является. Соответствующую информацию опубликовал портал Eurostavka. По данным источника, генеральный директор «армейского» клуба Роман Бабаев уговорил Заболотного перейти в ЦСКА в летнее межсезонье.

При этом в трансфере нападающего заинтересован «Краснодар». В этом сезоне Заболотный провел 25 матчей РПЛ, в которых отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего форварда в 1,8 миллиона евро.

Ранее стало известно, что «Боруссия» и «Зенит» начали переговоры по трансферу иранского форварда Сердара Азмуна. Его контракт с петербургским клубом истекает в 2022 году.