Безналичный торговый оборот в малом бизнесе достиг 56%

Москва, 6 мая. Доля безналичного расчета в малом и среднем бизнесе в РФ выросла до 56%, следует из результатов исследования IT-компании «Эвотор».

Результат анализа свыше 700 тысяч смарт-терминалов за апрель текущего и прошлого годов выявил увеличение доли безналичного оборота в торговых точках МСП до 56%. Также за год с 54% до 56% вырос процент безналичного торгового оборота в несетевой рознице. В Москве показатель составил 66% в апреле, не показав динамики за год. В Санкт-Петербурге оборот по карте увеличился с 61% до 63%.

Среди россиян популярен расчет картой в предприятиях индустрии красоты, общепита и непродовольственных магазинах. Так, доля безналичного расчета в апреле в салонах красоты составила 84%, в магазинах нижнего белья — 81%, в кофейнях — 76%, в магазинах цветов — 71%, одежды — 70%, обуви — 64%, в столовых — 63%, в магазинах косметики и зоотоваров — 57%. При этом чаще покупают за наличные алкоголь, табак и продукты.

Центробанк РФ ранее сообщил, что в апреле объем наличных средств, поступивших в обращение через финансовые организации, вырос на 366,9 млрд рублей.