Бобру из Орегонского зоопарка подарили деревянный торт на день рождения

Сотрудники Орегонского зоопарка сделали необычный подарок бобру по имени Мейпл. Грызун получил праздничный торт со свечами.

Зверек отметил на территории учреждения свой пятый день рождения. В честь юбилея ему преподнесли своеобразное угощение — сруб дерева в форме праздничного пирога. Середину торта украшала цифра пять, вырезанная из ломтика яблока. Ее бобр попробовал первым делом. Также десерт был декорирован клубникой, морковью и другими лакомствами.

Гостями «вечеринки» Мейпла стали и другие обитатели зоопарка. Так, работники украсили надписью «С днем рождения!» аквариум с выдрами. А к праздничному столу присоединился друг именинника — бобр Филберт.

Пользователи социальных сетей тоже отправили свои поздравления грызуну. Они пожелали ему здоровья и побольше угощений.