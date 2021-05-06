Авиагруппа «Стрижи» может провести выступление с использованием цветного дыма

Москва, 6 мая. Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» может получить новую систему визуализации, использующую цветной дым. Об этом сообщили в РСК «МиГ».

В авиастроительной корпорации заявили, что готовы установить подобное оборудование, если распоряжение об этом поступит от Министерства обороны РФ. Этого решения ждет и командир «Стрижей» Денис Кузнецов.

«Хотелось бы, чтобы реализовали системы визуализации, то есть как на авиашоу МАКС иностранные группы летают с цветным дымом. Это было бы зрелищнее, интереснее, и мы бы с этим могли гораздо дальше пойти», — заверил летчик.

Как уверяют члены группы, подобная система, подкрепленная мастерством пилотов, привнесла бы существенное разнообразие в выступления и позволила бы провести их с небывалым размахом.

Ранее в Сети появилось видео маневров «Русских Витязей» и «Стрижей» на полигоне Ладога.