Вакцина «Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот до 1 января 2022 года

Москва, 6 мая. Однокомпонентной вакцине от коронавируса российского производства «Спутник Лайт» разрешили ввод в гражданский оборот до 1 января 2022 года.

Препаратом можно будет прививать людей в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.

«В гражданский оборот она сможет поступить, как только пройдут процедуры регистрации цены и соответствующих согласований федеральными органами», — подчеркнула Голикова.

По ее словам, «Спутник Лайт» создавался для того, чтобы его можно было использовать тем людям, которые уже переболели коронавирусом или имеют низкий уровень антител. Согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, эффективность вакцины составляет 79,4% (спустя 28 дней после прививки).

Вакцина «Спутник Лайт» уже прошла регистрацию в России. Препарат зарегистрировало Министерство здравоохранения РФ.