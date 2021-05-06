Блинкен обсудил с главой МИД Украины привлечение США к урегулированию ситуации в Донбассе

Киев, 6 мая. США могут быть привлечены к урегулированию обстановки в Донбассе в координации с членами «нормандской четверки», заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем Соединенных Штатов во время его визита в Киев. Одной из тем обсуждения стала вероятность привлечения США к дипломатическому урегулированию в Донбассе наравне с Россией, ФРГ, Францией и Украиной.

Основной приоритет в возможном взаимодействии отдавался консультациям с Францией и Германией как участниками «нормандской четверки», говорится на сайте МИД Украины по результатам встречи Блинкена и Кулебы.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ранее сообщил, что в мае состоится очная встреча политсоветников «нормандской четверки».