В сточных водах по всей Финляндии обнаружили COVID-19

Хельсинки, 6 мая. Присутствие коронавируса обнаружили в сточных водах по всей Финляндии. Об этом говорится в отчете о мониторинге, проведенном Финским институтом здравоохранения и соцобеспечения.

Специалисты отслеживают ситуацию с наличием COVID-19 в сточных водах на 28 очистных сооружениях с апреля 2020 года. По данным института, вирусные частицы по-прежнему находятся в них по всей стране.

Наблюдения, сделанные в ходе исследования сточных вод, подтверждают национальную эпидемиологическую оценку. Контролируя сточные воды, правительство страны сможет заранее понимать, когда вирус попал в регион. Таким образом, полученные сведения помогут оценить и предвидеть изменения ситуации с COVID-19 в стране.

На фоне пандемии коронавируса власти Финляндии ранее продлили запрет на пересечение границы иностранными гражданами до 25 мая. Такое решение должно позволить не допустить распространения инфекции.