Трижды женатый Дмитрий Тарасов готовит курс по воспитанию детей

Москва, 6 мая. Бывший игрок футбольного клуба «Рубин» Дмитрий Тарасов ведет активную блогерскую деятельность в Instagram и раздает пользователям советы по воспитанию детей.

Спортсмен женат на модели Анастасии Костенко, в браке с которой воспитывает двух дочерей — Милану и Еву. За плечами футболиста еще два брака — с Оксаной Пономаренко и певицей Ольгой Бузовой. С первой женой он судился за снижение алиментов своей старшей дочери Ангелине.

Похоже, что теперь Тарасов, чья карьера футболиста приостановлена, решил податься в Instagram-коучи. В своих Stories он часто рассуждает о специфике семейных отношений и дает советы по воспитанию детей, а также предлагает подписчикам темы для обсуждения.

«Пришло время поделиться правилами общения с детьми в нашей семье. Самое главное — любить детей, проводить с ними максимум времени, давать все самое лучшее!» — заявлял Тарасов.

В эфире «Нового Радио» спортсмен ранее признался, что ему нравится сидеть на шее у жены, которая зарабатывает рекламой в Instagram.