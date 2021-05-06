Украинский аналитик указал на позор Киева во время визита Зеленского в Польшу

Киев, 6 мая. Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Польшу стала позорной для Незалежной, считает аналитик Тарас Черновол.

Особое недовольство вызвали слова украинского лидера о скепсисе Киева насчет международных законов, «которые без нас для нас писались». Президент подразумевал конституцию, которая создавалась для Речи Посполитой. Тогда Незалежная являлась частью этого государства, пояснил аналитик.

«И рассказывать о том, что украинская скептичность к законодательству вызвана тем, что без нас за нас решали разные империи — это все равно, что плюнуть организаторам в глаза», — пояснил Тарас Черновол.

Ранее в Киеве посчитали унизительным визит президента Украины в Варшаву. Политолог Руслан Бортник указал на «заокеанскую подоплеку» встречи.