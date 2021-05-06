Онищенко заявил, что победа американской вакцины Moderna построена и на наших мозгах

Санкт-Петербург, 6 мая. Американскую вакцину Moderna, признанную Всемирным конгрессом вакцин лучшей в борьбе с коронавирусом, могли создать и российские специалисты, уехавшие в США, заявил в ходе онлайн-эфира ФАН и Медиагруппы «Патриот» первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Основание нашлось веское. Депутат напомнил, что в советский период биотехнологический комплекс нашей страны строился на программе, которая на 20 лет опережала достижения Европы и США. Стараниями тогдашнего руководства в лице президента Михаила Горбачева программа была разрушена, и за рубеж отправилось множество молодых ученых. Как результат, их блестящий интеллектуальный потенциал достался гражданским и военным программам американцев.

«Я думаю, что та победа, которую сегодня американцы считают заслуженной, построена, в том числе и на наших мозгах. Я даже не исключаю, что часть из тех ребят работали и здесь в создании этих вакцин», — поделился мнением профессор.

Созданные российскими специалистами вакцины против коронавируса, по словам эксперта, практически полностью основаны на достижениях советского периода. И работе людей, которые учились науке у оставшихся в стране биотехнологов.

«Для нас сегодня главная задача — гордиться нашими тремя вакцинами и не опускать руки от празднования этой победы. А использовать это для воспитания в себе желания сделать резкий рывок. Создать резервные биотехнологические комплексы, модернизировать наши научные школы, принять прорывные решения, о которых никто не говорит. Нужно разработать универсальные вакцины и диагностические препараты, о которых уже говорил президент», — заключил депутат Госдумы.

Тем временем в стране проходит клинические испытания вакцина, способная защитить сразу от нескольких штаммов коронавирусной инфекции. Препарат позволит вызвать иммунный ответ не к одному варианту вируса, а к четырем или пяти.