Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
06 мая 17:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:05
Общество
Правительство Филиппин просит КНР забрать обратно вакцину Sinopharm
17:04
Наука
Ученые доказали страсть кошек к иллюзорным коробкам
17:02
Армия
Президент Казахстана не приедет в Москву на парад Победы
17:02
Армия
Военные и юнармейцы Сахалинской области написали письма ветеранам в рамках акции к 9 Мая
17:01
Происшествия
Целое село почти полностью выгорело в Омской области
17:00
Наука
Гравитационные волны могут увеличить точность измерения постоянной Хаббла
17:00
Украина
Киев хочет видеть в Мариуполе полноценную базу НАТО
17:00
Весь мир
Халистан: как сепаратисты строят новое государство между Пакистаном и Индией
16:54
Общество
Создатели сериала «Очень странные дела» порадовали фанатов новым тизером
16:54
Весь мир
Как микроэлектроника превратилась в поле битвы между США и Китаем
16:53
Общество
Хозяйка Audi устроила драку на проезжей части в Калининграде и попала на видео
16:50
Общество
Творчество Моргенштерна назвали токсичным для молодого поколения россиян
16:48
Технологии
Sony планирует приступить к производству PlayStation 5 на новом процессоре в 2022 году
16:47
Весь мир
Башар Асад принял в Дамаске лидера иракского ополчения «Хашд Шааби»
16:46
Экономика
Госдума рассмотрит годовой отчет Центробанка на пленарном заседании
16:43
Общество
Бобру из Орегонского зоопарка подарили деревянный торт на день рождения
16:43
Общество
Онищенко заявил, что победа американской вакцины Moderna построена и на наших мозгах
16:42
Общество
Плазму с антителами к COVID-19 получили 13 тысяч пациентов в Москве
16:42
Армия
Артиллеристы ВВО провели репетицию салюта к 9 Мая в Белогорском гарнизоне
16:42
Шоу-бизнес
Пресс-секретарь Бузовой рассказал о состоянии госпитализированной певицы
Все новости

Онищенко заявил, что победа американской вакцины Moderna построена и на наших мозгах

Общество
Онищенко заявил, что победа американской вакцины Moderna построена и на наших мозгах
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 6 мая. Американскую вакцину Moderna, признанную Всемирным конгрессом вакцин лучшей в борьбе с коронавирусом, могли создать и российские специалисты, уехавшие в США, заявил в ходе онлайн-эфира ФАН и Медиагруппы «Патриот» первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко.

Основание нашлось веское. Депутат напомнил, что в советский период биотехнологический комплекс нашей страны строился на программе, которая на 20 лет опережала достижения Европы и США. Стараниями тогдашнего руководства в лице президента Михаила Горбачева программа была разрушена, и за рубеж отправилось множество молодых ученых. Как результат, их блестящий интеллектуальный потенциал достался гражданским и военным программам американцев.

«Я думаю, что та победа, которую сегодня американцы считают заслуженной, построена, в том числе и на наших мозгах. Я даже не исключаю, что часть из тех ребят работали и здесь в создании этих вакцин», — поделился мнением профессор.

Созданные российскими специалистами вакцины против коронавируса, по словам эксперта, практически полностью основаны на достижениях советского периода. И работе людей, которые учились науке у оставшихся в стране биотехнологов.

«Для нас сегодня главная задача — гордиться нашими тремя вакцинами и не опускать руки от празднования этой победы. А использовать это для воспитания в себе желания сделать резкий рывок. Создать резервные биотехнологические комплексы, модернизировать наши научные школы, принять прорывные решения, о которых никто не говорит. Нужно разработать универсальные вакцины и диагностические препараты, о которых уже говорил президент», — заключил депутат Госдумы.

Тем временем в стране проходит клинические испытания вакцина, способная защитить сразу от нескольких штаммов коронавирусной инфекции. Препарат позволит вызвать иммунный ответ не к одному варианту вируса, а к четырем или пяти.

онищенко вакцинация коронавирус
Комментировать
Самое популярное
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 82821 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 72740 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 55061 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Армия 38254 3 мая 2021
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 37423 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Все новости / Общество / Онищенко заявил, что победа американской вакцины Moderna построена и на наших мозгах
Рейтинг@Mail.ru