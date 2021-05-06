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Лавров заявил о приверженности России обеспечению безопасности Армении

  /   Обновлено: 06 мая 2021 16:32
Армия
Лавров заявил о приверженности России обеспечению безопасности Армении
mid.ru  /  Официальный сайт МИД России

Ереван, 6 мая. Глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном заявил, что Москва заинтересована в безопасности Еревана как своего союзника.

Представитель российского дипведомства отметил, что именно это и обсуждалось между президентом РФ Владимиром Путиным и армянской стороной.

«Мы привержены обеспечению безопасности нашего союзника, Республики Армения. Об этом шла речь и в ваших контактах с президентом Путиным, и в контактах, которые регулярно, интенсивно ведутся нашими оборонными ведомствами. Здесь не может быть никаких сомнений», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ передал Пашиняну от имени российского государственного лидера теплые пожелания успехов в вопросах развития государства и реализации достигнутых по Нагорному Карабаху договоренностей. По мнению Лаврова, двустороннее сотрудничество России и Армении постепенно развивается во всех направлениях — в сфере экономики и политики. Кроме того, глава российского дипведомства отметил важность военно-технического сотрудничества с Арменией.

Армения лавров нкр пашинян
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