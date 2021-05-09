COVID-19 не помешал жителям Пензы с размахом отметить День Победы

Пенза, 9 мая. Один из главных праздничных дней в году жители столицы Сурского края смогли достойно отметить несмотря на сильно урезанную программу. Напомним, что накануне временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко отменил все масштабные мероприятия, посвященные Дню Победы.

«Режим повышенной готовности продлен до 31 мая, массовых мероприятий не будет, в том числе и на День Победы. Но это делается, чтобы не было всплеска заболеваемости, чтобы спасти людей и не привести их к заражению. Мы вынуждены на эту меру пойти с болью в сердце, потому что это главный праздник для нашей страны», — заявил глава региона в ходе оперативного совещания с членами правительства.

Федеральное агентство новостей / Илья Пушкарев

Установленные ограничения не помешали пензенцам с самого утра посетить Монумент воинской и трудовой славы, чтобы возложить цветы к его подножию в память о погибших героях Великой Отечественной войны. На мероприятии присутствовало несколько тысяч горожан, в том числе сам Олег Мельниченко, мэр города Андрей Лузгин, а также главы муниципалитетов, ведомств и управлений. Торжественности церемонии придавал аккомпанемент из песен военных лет, транслируемый при помощи мощных динамиков.

Спустя несколько часов на этом же месте состоялось традиционное спортивно-массовое мероприятие «Забег Победы», в котором приняли участие лучшие легкоатлеты города и области.

Праздничная атмосфера не обошла стороной и центр города. Большее количество мероприятий было сосредоточено на пешеходной улице Московской, где горожане могли не только посмотреть знаменитые фильмы о войне под открытым небом, но и насладиться живым исполнением песен прошлых лет на большом кавер-фестивале «Песни Победы».

Десятки менее масштабных акций прошли и в городском парке имени В. Г. Белинского, и в сквере «Копилка пословиц», и на центральной набережной реки Суры. На протяжении целого дня по улицам города курсировала праздничная автоколонна, состоящая из нескольких десятков машин.

Федеральное агентство новостей / Илья Пушкарев

Завершилась программа мероприятий минутой молчания, так как ставший доброй традицией ежегодный салют сегодня был отменен в связи с ограничениями, связанными с недопущением распространения COVID-19. В целом, праздник горожане отметили достаточно активно и торжественно.

Ранее ФАН сообщал, что в честь Дня Победы в порт Ялты зашел малый ракетный корабль «Вышний Волочек», вооруженный ракетами «Калибр».