Наталья Водянова впечатлила фанатов кардинальным преображением

Париж, 6 мая. Известная модель Наталья Водянова решилась на дерзкий эксперимент. В своем Instagram-аккаунте артистка похвасталась новой стрижкой, которой восхитила фанатов.

Впервые за долгое время Водянова сменила образ. В соцсети она опубликовала видео, на котором предстала с короткой челкой. Звезда отметила, что решилась на безумную идею лишь благодаря поддержке своих поклонников, и те не остались в долгу, оценив комплиментами обновленный внешний вид своего кумира.

«Ух ты! Как же круто и так кардинально»; «Помолодела с прической. Очень-очень круто выглядит!»; «Наташа стала как подросток. Впечатлена смелостью, это прекрасно», — отметили пользователи под постом.

Последнее время супермодель радует своих фолловеров интересными постами, на которых позирует без макияжа. В одной из последних публикаций Водянова прорекламировала бренд сына в толстовке оверсайз, чем вызвала споры фанатов.