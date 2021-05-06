Продовольственные цены в мире поднялись до максимума семилетней давности

Нью-Йорк, 6 мая. Сельскохозяйственная и продовольственная организация Объединенных Наций (ФАО) заявила о пиковых ценах на еду.

Индекс продовольственных цен, который составляет ФАО, достиг самого высокого уровня с 2014 года. Этот показатель призван отражать ежемесячные изменения цен на основные виды продовольственных сырьевых товаров.

В апреле значение индекса составило 120,9 пункта. Рост с марта составил 1,7%, а с апреля прошлого года — 30,8%. Тенденция сохраняется, однако цены еще не достигли исторического максимума — рекорд был зафиксирован в феврале 2011 года.

Самым быстро дорожающим продуктом оказался сахар. Из-за издержек от заморозков во Франции и малого объема урожая в Бразилии индекс цены на этот продукт поднялся на 3,9% по сравнению с прошлым месяцем.

Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев ранее предупредил, что при резком укреплении доллара и девальвации рубля россиянам стоит готовиться к увеличению стоимости потребительской корзины.