Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
06 мая 17:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:07
Весь мир
Премьер ЦАР назвал обвинения в адрес армии и инструкторов из РФ бездоказательными
17:06
Политика
Российский дипломат объяснил, зачем Зеленскому нужна была встреча с Блинкеном
17:05
Общество
Правительство Филиппин просит КНР забрать обратно вакцину Sinopharm
17:04
Наука
Ученые доказали страсть кошек к иллюзорным коробкам
17:02
Армия
Президент Казахстана не приедет в Москву на парад Победы
17:02
Армия
Военные и юнармейцы Сахалинской области написали письма ветеранам в рамках акции к 9 Мая
17:01
Происшествия
Целое село почти полностью выгорело в Омской области
17:00
Наука
Гравитационные волны могут увеличить точность измерения постоянной Хаббла
17:00
Украина
Киев хочет видеть в Мариуполе полноценную базу НАТО
17:00
Весь мир
Халистан: как сепаратисты строят новое государство между Пакистаном и Индией
16:54
Общество
Создатели сериала «Очень странные дела» порадовали фанатов новым тизером
16:54
Весь мир
Как микроэлектроника превратилась в поле битвы между США и Китаем
16:53
Общество
Хозяйка Audi устроила драку на проезжей части в Калининграде и попала на видео
16:50
Общество
Творчество Моргенштерна назвали токсичным для молодого поколения россиян
16:48
Технологии
Sony планирует приступить к производству PlayStation 5 на новом процессоре в 2022 году
16:47
Весь мир
Башар Асад принял в Дамаске лидера иракского ополчения «Хашд Шааби»
16:46
Экономика
Госдума рассмотрит годовой отчет Центробанка на пленарном заседании
16:43
Общество
Бобру из Орегонского зоопарка подарили деревянный торт на день рождения
16:43
Общество
Онищенко заявил, что победа американской вакцины Moderna построена и на наших мозгах
16:42
Общество
Плазму с антителами к COVID-19 получили 13 тысяч пациентов в Москве
Все новости

Продовольственные цены в мире поднялись до максимума семилетней давности

Экономика
Продовольственные цены в мире поднялись до максимума семилетней давности
Невские Новости  /  Ксения Сосункевич

Нью-Йорк, 6 мая. Сельскохозяйственная и продовольственная организация Объединенных Наций (ФАО) заявила о пиковых ценах на еду.

Индекс продовольственных цен, который составляет ФАО, достиг самого высокого уровня с 2014 года. Этот показатель призван отражать ежемесячные изменения цен на основные виды продовольственных сырьевых товаров.

В апреле значение индекса составило 120,9 пункта. Рост с марта составил 1,7%, а с апреля прошлого года — 30,8%. Тенденция сохраняется, однако цены еще не достигли исторического максимума — рекорд был зафиксирован в феврале 2011 года.

Самым быстро дорожающим продуктом оказался сахар. Из-за издержек от заморозков во Франции и малого объема урожая в Бразилии индекс цены на этот продукт поднялся на 3,9% по сравнению с прошлым месяцем.

Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев ранее предупредил, что при резком укреплении доллара и девальвации рубля россиянам стоит готовиться к увеличению стоимости потребительской корзины.

оон продукты рост цен фао продовольствие цены на продукты индекс продовольственных цен
Комментировать
Самое популярное
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 82821 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 72740 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 55061 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Армия 38254 3 мая 2021
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Общество 37423 5 мая 2021
Правительство РФ ужесточило правила сбора грибов, ягод и березового сока
Все новости / Экономика / Продовольственные цены в мире поднялись до максимума семилетней давности
Рейтинг@Mail.ru