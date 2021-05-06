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Франц Клинцевич: Больше нет демократии, которую раньше несли американцы

Политика
Франц Клинцевич: Больше нет демократии, которую раньше несли американцы
Федеральное агентство новостей  / 

На сегодняшний день Соединенные Штаты Америки несут остальным странам в мире лишь управляемый хаос, нищету и войны. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политический деятель, экс-сенатор Франц Клинцевич.

Он прокомментировал новость о том, что, согласно последним опросам, большинство жителей Германии назвали США главной угрозой для демократии.

«Мы живем в XXI веке. Сегодня скрыть информацию, факты невозможно. Раньше информационные агентства были подконтрольны государству. Их контент формировался с учетом политической конъюнктуры. Граждане были вынуждены получать отфильтрованные сведения. Кто-то во все верил, кто-то нет. В любом случае идеология работала», — сообщил политический деятель.

Франц Клинцевич отметил, что Соединенные Штаты не раз демонстрировали свое безразличие к мнению мировой общественности и вторгались в любую страну по своей прихоти.

«Сегодня пишут все что угодно. В том числе свои оценки дают и люди, которые объективно видят, что американцы сделали, какие фейки распространили, как они абсолютно незаконно находятся в Сирии и других странах, не основываясь ни на каких нормативных документах, только из-за своего частного интереса. Там, где они находятся, кровь, нищета, разруха, война», — пояснил собеседник ФАН.

Франц Клинцевич: Больше нет демократии, которую раньше несли американцы
Федеральное агентство новостей  / 

В заключение он подчеркнул, что созданный когда-то образ Америки как колыбели свободы уже давно не вызывает ни у кого доверия.

«Сегодня любой нормальный человек, особенно в Европе, где веками сформированы демократические принципы, понимает, что делают США. Нет демократии, которую раньше несли американцы. А то, что они дают сейчас, — управляемый хаос и большие проблемы для народов, к которым они приходят», — резюмировал политический деятель.

Ранее депутат Сергей Вострецов поддержал внесенный в Госдуму законопроект о запрете публичного приравнивания ролей СССР и нацистской Германии в ходе Второй мировой войны.

сша германия
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