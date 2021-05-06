Пожилая жительница Башкирии организовала краеведческий музей в собственном доме

Хозяйство 62-летней жительницы Башкирии стало местом притяжения туристов. Она придумала авторский маршрут «В гости к бабушке в Стерлибашево», в рамках которого люди могут полностью погрузиться в атмосферу деревни.

Проект уже признали лучшим туристическим стартапом республики. Ляля Фаиковна и ее дочь Лейсан Сулейманова приглашают туристов отвлечься от гаджетов и городской суеты в 180 километрах от Уфы.

В программу тура входит экскурсия по селу Стерлибашево, знакомство с деревенским бытом, рассказы о лечебных травах и возможность отведать блюда башкирской и татарской кухни.

Пожилая женщина признается, что всегда обладала предпринимательской жилкой: в молодости она открыла цветочный магазин и первой в селе сдала на права. На этот раз она решила монетизировать умение готовить и знание башкирских традиций.

Организатор тура Лейсан Сулейманова рассказывает, что деревня для городского жителя — это настоящая экзотика. Подобные инициативы, кроме всего прочего, помогают популяризировать внутренний туризм.

Проект «В гости бабушке в Стерлибашево» продолжает расти и развиваться. В ближайшее время жительницы Башкирии планируют установить у дома юрту и расширить направления маршрута.