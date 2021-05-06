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В Пензе ведутся поиски шестилетних девочек, не вернувшихся с прогулки

  /   Обновлено: 06 мая 2021 20:42
Происшествия
В Пензе ведутся поиски шестилетних девочек, не вернувшихся с прогулки
pixabay.com  /  Alexas_Fotos

Пенза, 6 мая. Две юные жительницы областного центра не вернулись домой после самостоятельной прогулки на самокатах. В настоящее время неравнодушные пензенцы и правоохранительные органы производят их поиски.

Инфорг регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» Екатерина Самсонова сообщил ФАН, что 6-летние девочки пропали в микрорайоне «Заря» на окраине Пензы примерно в 16:00. В правоохранительных органах данную информацию подтвердили.

«Девочки пока не найдены. Их сейчас ищут все городские службы и десятки добровольцев из нашего отряда», — уточнила девушка.

Ранее ФАН сообщал, что в одной из рек Калининградской области было обнаружено тело ребенка. По неподтвержденным данным оно принадлежит пропавшему незадолго до трагедии семилетнему мальчику.

россия пенза пензенская область умвд поиски девочки лиза алерт
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