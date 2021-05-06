Пенза, 6 мая. Две юные жительницы областного центра не вернулись домой после самостоятельной прогулки на самокатах. В настоящее время неравнодушные пензенцы и правоохранительные органы производят их поиски.

Инфорг регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» Екатерина Самсонова сообщил ФАН, что 6-летние девочки пропали в микрорайоне «Заря» на окраине Пензы примерно в 16:00. В правоохранительных органах данную информацию подтвердили.

«Девочки пока не найдены. Их сейчас ищут все городские службы и десятки добровольцев из нашего отряда», — уточнила девушка.

Ранее ФАН сообщал, что в одной из рек Калининградской области было обнаружено тело ребенка. По неподтвержденным данным оно принадлежит пропавшему незадолго до трагедии семилетнему мальчику.