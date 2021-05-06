Очная встреча политсоветников «нормандской четверки» состоится в мае

Киев, 6 мая. Собрание «нормандской четверки» состоится в мае, однако точная дата пока не назначена, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ранее стало известно, что в Киев прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен, который уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время беседы с Блинкеном украинский лидер заявил, что около украинских границ сосредоточено порядка 75 тысяч российских военнослужащих. Несмотря на то, что их количество постепенно уменьшается, группировка по-прежнему весьма значительная.

При этом пресс-секретарь России Дмитрий Песков отметил, что войска ВС РФ перемещаются исключительно внутри своей страны. Такие действия не представляют никакой угрозы для других стран.