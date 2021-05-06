В параде Победы в Тверской области примут участие «малышковые войска»

Тверь, 6 мая. Воспитанники детских садов примут 9 мая участие в параде «малышковых войск» в Тверской области, сообщает администрация Лихославльского муниципального района.

Более ста юных патриотов примут участие в торжественных мероприятиях ко Дню Победы 9 мая вместе с педагогами в Тверской области. Дети будут представлять разные рода войск ВС РФ, в том числе флот, танковые войска и ВКС. Также воспитанники детских садов примерят костюмы военных врачей и приготовят блюда флотской кухни.

Сотрудники дошкольных учреждений подготовились к мероприятиям своими силами, самостоятельно изготовив макеты военной техники, костюмы для детей и необходимый реквизит. «Малышковые войска» во время марша споют композиции военных лет, продемонстрируют навыки строевой подготовки и даже проведут собственный Бессмертный полк.

Во всех городах России накануне празднования 9 Мая проводятся тематические акции, посвященные Дню Победы в ВОВ. Так, например, во Владивостоке стартовала ежегодная патриотическая акция «Вахта памяти».