Боец MMA Шлеменко считает «непонятным чертом» рэпера Моргенштерна

Москва, 6 мая. Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко раскритиковал рэп-исполнителя Алишера Валеева, более известного как Моргенштерн.

Александр Шлеменко вновь выступил с критикой в адрес скандального рэпера Моргенштерна. В интервью изданию Sport24 боец MMA признался, что не понимает, как люди слушают треки этого исполнителя и уважают певца, ставшего обладателем премии «Женщина года». Шлеменко отметил, что его мнение о Моргенштерне разделяют многие жители Сибири.

«Здесь чуть другие люди, и меня это очень радует. Они меня поддерживают в большей степени. Что по Моргенштерну? По нему все понятно. Как я и говорил, он непонятный черт, который пытается развратить нашу молодежь», — заключил спортсмен.

Шлеменко уже высказывал свое недовольство творчеством Моргенштерна и выступал за отмену его концертов. Призыв бойца MMA поддерживали Хабиб Нурмагомедов, Дмитрий Носов и Николай Валуев.

Ранее жители Санкт-Петербурга выступили против майского концерта Моргенштерна. Текст обращения был опубликован в одной из социальных сетей.