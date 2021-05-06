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Вторая смерть от вакцины AstraZeneca зафиксирована в Канаде

Весь мир
Вторая смерть от вакцины AstraZeneca зафиксирована в Канаде
Global Look Press  /  Mikaela Mackenzie / Keystone Press Agency

Оттава, 6 мая. 50-летняя женщина из провинции Альберта скончалась от редкого вида тромбоза после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Это стало вторым случаем летального исхода после применения вакцины AstraZeneca в Канаде, сообщает издание The Canadian Press.

Главный медицинский специалист провинции Дина Хиншоу подтвердила, что смерть женщины связана с аутоиммунной реакцией организма на комплекс гепарин/тромбоцитарный фактор-4, известной как гепарин-индуцированная тромбоцитопения (ГИТ).

Хиншоу заявила, что это второй смертельный случай после вакцинации препаратом AstraZeneca с начала его использования на территории Канады. Медицинский специалист подчеркнула, хоть любая смерть трагична, «важно помнить, что риск погибнуть или пострадать от других тяжелых последствий от COVID-19 намного выше, чем от прививки AstraZeneca». Она добавила, что глобальный риск возникновения ГИТ после вакцинации оценивается в один на каждые 100–250 тысяч случаев.

Жители провинции Альберта в возрасте от 50 до 59 лет, заразившиеся COVID-19, имеют больше шансов умереть от инфекции, чем от ГИТ после введения препарата AstraZeneca.

В апреле был зафиксирован первый летальный случай из-за прививки AstraZeneca в городе Квебек.

Новости о смерти женщины из Альберты распространились через несколько дней после того, как Национальный консультативный комитет по иммунизации (NACI) опроверг давнюю рекомендацию Минздрава Канады вакцинироваться любым доступным препаратом.

Представители NACI отметили, что вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna более предпочтительны для прививки и что канадцам следует рассмотреть отсрочку получения других лекарств от COVID-19, пока не будут доступны данные препараты.

Вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson, также одобренные на территории Канады, неоднократно вызывали тромбоз.

В связи с этим 3 мая вице-президент NACI Шелли Дикс заявила, что тем, кто работает из дома в условиях с маленьким риском заражения, следует подождать прививки препаратами Pfizer/BioNTech или Moderna.

С начала программы вакцинации более 13,4 млн человек в Канаде получили первую дозу лекарства от коронавируса. Еще 1,2 млн привились второй дозой препарата. Таким образом, 35,2% населения Канады уже вакцинировались хотя бы одной дозой лекарства от СOVID-19.
 

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