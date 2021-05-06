Россия готова поддержать идею о снятии патентной защиты на вакцины от COVID-19

Москва, 6 мая. Президент России Владимир Путин заявил о готовности поддержать идею о снятии патентной защиты на вакцины от коронавирусной инфекции.

Идея о снятии патентной защиты на противокоронавирусные вакцины заслуживает внимания. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

По словам главы государства, идея соответствует правилам Всемирной торговой организации. Они предусматривают подобные действия в случае чрезвычайной ситуации. Как отметил президент, пандемия коронавирусной инфекции как раз ею и является.

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» прошла регистрацию в России. Препарат представляет собой первый компонент вакцины «Спутник V».