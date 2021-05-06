Минэнерго Белоруссии сообщило о возобновлении работы первого энергоблока БелАЭС

Минск, 6 мая. В пресс-службе белорусского ведомства сообщили, что работа после планового отключения продолжена.

Энергоблок Белорусской атомной электростанции подключен к сети после проведения регламентных работ, говорят в минэнерго. Работы были предусмотрены этапом опытно-промышленной эксплуатации и носили плановый характер.

"Реактор первого энергоблока в настоящее время работает на мощности 40 процентов от номинальной. Продолжаются испытания систем и оборудования энергоблока", — сообщили в пресс-службе министерства.

Литва ранее предпринимала попытки бойкотировать БелАЭС.