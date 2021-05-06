Избивший полицейских на станции метро «Лубянка» наркоман получил условный срок

Москва, 6 мая. Тверской районный суд Москвы приговорил к условному сроку 21-летнего мужчину за нанесение побоев полицейским. Как стало известно ФАН, молодой человек полностью признал свою вину и попросил его строго не наказывать.

Следствием и судом было установлено, что 21 октября 2020 года примерно после 14:00 осужденный в состоянии алкогольного опьянения, во время препровождения его в комнату для разбирательств, нанес полицейским несколько ударов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 318 «Применение насилия в отношении представителя власти».

Подозреваемый был задержан на месте преступления. После предварительного следствия дело было направлено в суд.

«С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Московского метрополитена суд приговорил мужчину к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком», — рассказала ФАН руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Сравнительно «легкое» наказание для подсудимого стало возможным после признания им вины и раскаяния.

«Осужденный перед инцидентом зашел в сетевой магазин и купил 250 грамм водки. До этого момента он употребил наркотические вещества», — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. — Ему нужно было ехать в аэропорт Домодедово, чтобы встретить свою маму. Он зашел в метро на станцию «Проспект Вернадского». Сел в последний вагон электропоезда».

Когда осужденный подъезжал к станции «Лубянка», он встал с сидения и начал двигаться к выходу.

«Ему по пути попался пассажир, который, как показалось осужденному, не уступил ему дорогу, и они столкнулись плечами. Осужденный схватил мужчину за воротник и стал душить. Тот тоже сцепился с дебоширом», — добавил источник.

В этот момент состав прибыл на станцию «Лубянка». К возмутителю спокойствия подошли полицейские в форменной одежде. Они потребовали, чтобы молодой человек прошел вместе с ними для разбирательства.

Но дебошир не спешил выполнять законные требования представителей власти. Позже он нанес несколько ударов двум полицейским. От одного из них страж порядка упал на колени.

Свое поведение осужденный объяснил тем, что накануне отмечал в ночном клубе день рождения своей подруги. По его словам, сам он наркотики не употребляет, поэтому подозревает, что в развлекательном заведении ему подсыпали запрещенный порошок. Именно поэтому он вел себя неадекватно на следующий день после праздника.