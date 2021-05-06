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Шестой флот ВМС США провел совместные учения с Грузией в Черном море

Армия
Шестой флот ВМС США провел совместные учения с Грузией в Черном море
c6f.navy.mil

Неаполь, 6 мая. Корабли береговой охраны Военно-морских сил США провели ряд совместных учений с Грузией в акватории Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба шестого флота американских ВМС.

Некоторое время назад российский Национальный центр управления обороной сообщил о заходе сторожевого корабля «Гамильтон» береговой охраны США в Черное море, при этом отметив, что Черноморский флот РФ ведет за ним наблюдение. Как передает РИА Новости, информацию о нахождении судна в регионе подтверждает и шестой флот Соединенных Штатов.

«Катер береговой охраны США «Гамильтон» прибыл в Батуми для встречи с официальными лицами из береговой охраны Грузии, Министерства обороны Грузии и посольствами США в Тбилиси. Береговая охрана Грузии и США в последние несколько дней работали вместе в Черном море, проведя ряд тренировок и учений», указано в сообщении американского флота в Twitter.

Штаб-квартира шестого флота ВМС США располагается в Неаполе. Соединение часто проводит военно-морские операции совместно с союзниками из других государств.

Ранее сообщалось о закрытии части акватории Черного моря Министерством обороны РФ. Власти Крыма назвали эти меры оправданными.

черное море грузия вмс сша
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