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Первый президент Украины допустил возможность получения страной статуса ядерной державы

  /   Обновлено: 06 мая 2021 15:23
Политика
Первый президент Украины допустил возможность получения страной статуса ядерной державы
facebook.com  /  Леонід Кравчук

Киев, 6 мая. Глава киевской делегации в Трехсторонней группе по Донбассу Леонид Кравчук предположил, что Украина может получить статус ядерной державы.

Первый президент Украины полагает, что для этого страна обладает всеми необходимыми техническими возможностями, однако это обойдется недешево — Кравчук оценивает затраты по меньшей мере в 80 миллиардов долларов. По мнению Кравчука, ведущие страны мира достаточно неоднозначно реагируют на действия стран — обладателей такого вооружения.

«Действительно ли достижение ядерного статуса является выходом из ситуации? Хотя ядерное оружие является оружием сдерживания, в Европе только сумасшедший может его применять», — сказал он.

Украинский политик отметил, что по мнению окружающих, если Киев получит ядерное вооружение, государство однозначно станет сильнее. Кравчук утверждает, что на Украине достаточно сильная армия, которая может использовать и другие виды оружия, а потому пока властям не стоит думать о ядерном потенциале. Вместо этого он призвал политиков сосредоточиться на решении проблемы вступления в НАТО и ЕС.

В то же время замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд во время официального визита в Киев аккуратно намекнула украинским политикам о том, что им не следует развивать тему членства Украины в НАТО.

украина нато ядерное оружие кравчук
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