Голикова охарактеризовала заболеваемость COVID-19 в Москве и Петербурге

Москва, 6 мая. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России сильнее всего растет в Москве и Санкт-Петербурге, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Наибольший рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается в Москве и Петербурге. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным. Голикова уточнила, что на эти города приходится 37% прироста. В целом ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране стабильна.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией, с момента начала пандемии было выявлено 4 855 128 случаев заражения COVID-19. Большая часть из них приходится на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. В пятерку регионов также входят Нижегородская и Ростовская области.