Вакцина «Спутник Лайт» прошла регистрацию в России

Москва, 6 мая. Однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» прошла процедуру регистрации в России. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало препарат для иммунизации от COVID-19, разработанный в Центре им. Гамалеи. «Спутник Лайт» представляет собой первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V».

По данным РФПИ, эффективность зарегистрированного препарата составляет 79,4% с 28-го дня после вакцинации.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о готовности вакцины «Спутник Лайт» к прохождению процедуры регистрации в России. Об этом глава государства сообщил в ходе видеоконференции с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.