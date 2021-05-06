Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Москва, 6 мая. Ситуация с коронавирусной инфекцией в России по-прежнему остается стабильной, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Об эпидемиологической ситуации в стране она рассказала в ходе видеоконференции с президентом Владимиром Путиным. По ее словам, продолжается и тренд на снижение заболеваемости, несмотря на колебания в некоторых регионах.

«Суточный показатель, во всяком случае за последние сутки, составляет 5,2 на 100 тыс. населения», — подчеркнула Голикова.

Также стало известно, что однокомпонентная вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» прошла регистрацию в России. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.