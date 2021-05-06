Захарова отреагировала на шутку Зеленского о «вездесущих русских»

Москва, 6 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ироничное высказывание президента Украины Владимира Зеленского о «вездесущих русских».

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев для встречи с главой государства. После они выступили с совместным заявлением на пресс-конференции, где и прозвучала шутка. Российский дипломат отреагировала на выпад Зеленского.

«В ходе этой беседы госсекретарь Блинкен заверял украинских деятелей, что они в безопасности. Не знал госсекретарь Блинкен, что «мы везде», включая головы украинских политических деятелей», — пояснила Мария Захарова.

Официальный представитель МИД сделала заявление после беседы президента Украины с журналисткой BBC. У нее в наушниках был русский перевод речи главы государства, что стало поводом для шутки.